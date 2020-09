La partita per la poltrona di primo cittadino di Terracina durerà per i prossimi 10 giorni e, ne siamo certi, entrambi i contendenti non lasceranno nulla di intentato per cercare di accaparrarsi quella parte di elettorato, scarsa, che non li ha votati al primo turno.

In questo ottica, questa sera, alle 20 e 30 presso il ristorante “Il tordo” di via Scifelle, il candidato della Lega Valentino Giuliani torna ad ospitare il pezzo da 90 dei pezzi da 90 del carroccio, Matteo Salvini.

Il leader nazionale del Valentino Giuliani, che con 11 punti percentuali da recuperare rispetto a Roberta Tintari dopo il primo turno, ha un compito decisamente difficile.

Per questo, i vertici nazionali non vogliono lasciare nulla di intentato.