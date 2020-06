Tra i tanti settori che hanno accusato una grave crisi in questi 3 mesi di lockdown, troviamo sicuramente il settore wedding, dove praticamente tutto si è fermato.

Anche se da lunedì 15 giugno si possono nuovamente riprendere le celebrazioni matrimoniali in Italia, sono davvero tante le coppie che hanno deciso o si sono trovate costrette a rimandare il giorno delle proprie nozze.

Fotografi di matrimonio, ville, wedding planner e tanti altri fornitori si sono trovati quindi da un momento all’altro con quasi tutte le date rimandate.

Il distanziamento sociale, la mascherina ed i diversi obblighi da rispettare sono un paletto insormontabile per molti e anche quando le coppie sono comunque convinte a sposarsi, può capitare che alcuni fornitori spingono per rimandare all’anno nuovo perché non possono garantire il consueto svolgimento dei lavori.

Spostare la data del matrimonio

Rimandare al 2021 non è l’unica soluzione, in molti hanno deciso infatti di spostare le proprie nozze dopo l’estate.

Quest’anno, tra fine settembre e gli inizi di dicembre ci potremmo trovare probabilmente con diversi matrimoni organizzati.

Sposarsi nella stagione autunnale o invernale porta comunque da sempre numerosi vantaggi e peculiarità.

I mesi dopo l’estate sono generalmente più economici per sposarsi, i fornitori hanno maggiore disponibilità e le ville hanno più date disponibili a costi inferiori. Il fattore economico non è però il solo da tenere in considerazione, l’autunno e l’inverno possono riservare molte sorprese.

Sposarsi in autunno

L’autunno per esempio è una stagione molto particolare e dai colori splendidi. Il clima è ancora mite e molto bello in gran parte dell’Italia e puoi goderti una varietà di colori unica grazie al fenomeno del foliage, ovvero delle foglie che cambiano colore assumendo tonalità tra il rosso, il giallo e l’arancione.

Sicuramente un periodo perfetto per un servizio fotografico unico nel suo genere, soprattutto se la location scelta è immersa nella natura.

Sposarsi in inverno

L’inverno invece ha dalla sua parte il Natale, il calore delle feste dona un’atmosfera unica e familiare alle città, le strade sono rivestite da addobbi natalizi e luci colorate e in alcuni paesini si possono ammirare paesaggi e monumenti ricoperti di neve.

La tavola invernale infine è la più invidiabile di tutte le stagioni, le ricette della tradizione rallegrano come sempre i commensali durante pasti in famiglia o in occasioni speciali quali il matrimonio.

In entrambe le stagioni inoltre potrete sfoggiare un look particolare e ricco di dettagli, con mantelle o gilet che difficilmente si potrebbero indossare nei mesi più caldi.

Se siete tra le coppie che si sono trovate obbligate a spostare la data delle nozze dopo l’estate, non avete dunque di che preoccuparvi, se vi siete affidati a dei veri professioni, riuscirete ad avere sicuramente il matrimonio che avete sempre sognato.