Cronaca di una tragedia annunciata, almeno secondo Matilde Celentano, consigliera comunale di Fratelli d’Italia al comune di Latina. Il riferimento è al ramo, caduto in viale Cesare Augusto, e che ha travolto una persona che passeggiava sul marciapiede.

In una nota diffusa in giornata, la Celentano dice che: “Già ad inizio giugno si era sfiorata la tragedia, quando un altro ramo finito a terra per poco non centrava un uomo sul marciapiede”.

Episodi che vengono definiti inaccettabili, visto che la pericolosità dei platani di via Cesare Agusto è nota da tempo al Comune ma, nonostante questo, non si è ancora intervenuti con la manutenzione del verde.

Secondo la consigliera, il pericolo risiede anche in quesi rami che coprono,ormai, i semafori tra via Cesare Augusto, via Botticelli e via Alfieri.

“Ancora una volta – incalza la Celentano – ci troviamo di fronte a una mancata programmazione di interventi da effettuarsi per la cura del verde. Non vorrei finisse come per viale Mazzini, con un taglio radicale delle alberature. Non vorrei che il Comune – conclude – si ritrovasse presto a pagare un conto salato per i danni arrecati. Urgono iniziative volte alla tutela della sicurezza pubblica di cui è responsabile il primo cittadino”.