Mascherine introvabili e misure sempre più stringenti che obbligano all’uso di questi dispositivi di prevenzione dal Coronavirus anche agli esercenti che manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Con l’ordinanza regionale del 10 marzo 2020 è stato disposto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande l’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

Una situazione che rischia di paralizzare il sistema e di far chiudere le aziende che non possono, in assenza di tali strumenti, rispettare le ordinanze.

In questo contesto la CNA di Latina ha inoltrato una nota al prefetto, al dipartimento prevenzione della Asl e ai sindaci dei comuni della provincia di Latina.

“Un’ azione necessaria – spiega il direttore della Cna Latina, Antonello Testa – a tutelare la salute di tutti i cittadini ma che rischia di indurre le aziende impossibilitate a rispettare decreti e ordinanze a chiusura forzata. Per questo abbiamo chiesto agli organi competenti che siano prioritariamente destinati alle imprese del settore i prossimi rifornimenti di mascherine e guanti considerata anche l’importanza primaria che questo comparto svolge nei confronti dei bisogni primari dei cittadini”.

Per tutti, chiaramente, rimane l’invito di rafforzare la necessità di adottare le misure igienico sanitarie previste dalla normativa di settore e soprattutto di rispettare regole di buon senso nell’accoglienza dei clienti e nella gestione organizzativa dell’attività: non accogliere clienti che manifestino sintomi da infezione respiratoria, utilizzare per qualsiasi tipo di prestazione guanti monouso e mascherine, mettere a disposizione dei clienti soluzioni igieniche e disinfettanti per le mani.

–