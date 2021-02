Le temperature vicine ai 20 gradi di questi giorni prefigurano un anticipo di Primavera.

Ma la domanda che tutti si fanno è: durerà?

Si, o almeno per alcuni giorni ancora, ma avrà comunque vita breve.

A partire dai primi di marzo, infatti, area fredda scenderà dal nord Europa per cui si dovrebbe tornare in pieno inverno, con temperature decisamente più vicine, se non addirittura sotto le medie stagionali, e nevicate che potrebbero interessare i rilievi, anche quelli pontini.