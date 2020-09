Ultimi giorni di sole e mare all’insegna dell’estate e per Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva e l’attore Giulio Berruti la meta è Ponza.

La coppia dell’estate, uscita ufficialmente allo scoperto dopo mesi di frequentazione, è stata avvistata in queste ore sull’isola.

Non si tratta del primo soggiorno a Ponza che in queste settimane è stata, come di consueto, a meta preferita da vip e personaggi dello star system che non hanno rinunciato alle meraviglie dell’isola.

Gite in barca, cenette romantiche e l’atmosfera da sogno che ponza sa donare fanno da cornice a questo amore che ha tenuto con il fiato sospeso in tanti curiosi di scoprire come la storia si evolverà e se la favola tra il deputato e il bellissimo attore si concluderà con l’auspicato lieto fine.