Il maltempo annunciato per ieri non ha tardato a far sentire i propri effetti.

Il lido di Latina, infatti, si è risvegliato… ‘senza spiaggia’.

Una violenta mareggiata ha infatti inghiottito un bel tratto di spiaggia e molti stabilimenti si sono trovati praticamente allagati. In alcuni tratti le torrette di salvataggio erano in mezzo al mare…

Si spera che la situazione possa migliorare nelle prossime ore, altrimenti alla lista dei guai che gli operatori del settore turistico di Latina hanno dovuto affrontare in questo 2020, si potrà aggiungere una riga…