E’ tutto pronto per la quinta edizione della “Mare Lago delle Terre Pontine”, l’evento organizzato dalle società podistiche Fitness Montello e Latina Runners, che in collaborazione con Maione Store.

La manifestazione è inoltre realizzata con il contributo della Regione Lazio patrocinata da Opes e Comune di Latina.

Tutti sintonizzati per domenica 18 ottobre per prendere parte all’evento che si svolgerà in contesto paesaggistico davvero suggestivo. Un percorso pianeggiante con tratti di sterrato, tra il lungomare di Latina e il lago di Fogliano. Due distanze competitive di 20 e 9 km, sono le proposte offerte ai runners, adeguate alle normative in corso.

L’organizzazione raccomanda di rispettare con attenzione il regolamento in essere, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 come da DPCM.

A partire dal ritrovo, presso il Lido di Latina, località Capoportiere che non potrà avvenire più di un’ora prima della gara per evitare assembramenti. La consegna dei pettorali si effettuerà solo il giorno antecedente la gara, dalle 10 alle 18.

Le adesioni sono a numero chiuso, fissato in 300 partecipanti per la 20 km e 200 per la 9 km e ci sarà tempo fino al 15 ottobre per aggiudicarsi il pettorale.

Tra i servizi offerti, pacco gara garantito, medaglia a tutti i finisher, premiazioni, ristori monouso e fornitura mascherine.

In ottemperanza alla norme in vigore per il contrasto del Covid-19, la gara sarà svolta in modalità cronometro, con partenze ogni 5 minuti e batterie di circa 100 atleti per ogni slot di partenza. La partenza della prima batteria è prevista per le ore 09:30.

Aperte anche le convenzioni con le strutture alberghiere della zona, nello specifico con l’Hotel Fogliano, Hotel Tirreno, Hotel Miramare.

Con la collaborazioni di tutti si riuscirà a godere di una giornata di sano sport e senso civico.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.marelagodelleterrepontine.it o sui canali social dell’evento.