Il maltempo non da tregua in questi giorni alla provincia di Latina.

L’ultimo contrattempo riguarda i collegamenti con le isole pontine.

Per condizioni meteo avverse, infatti, ci sono state soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine: oggi non verrà effettuata la corsa Formia – Ponza delle 14.30. Per lo stesso motivo questa mattina non è stata effettuata la corsa Ponza – Formia delle ore 07.50.