Domenica 7 Marzo, in moltissimo spiagge italiane, e di conseguenza anche su quelle pontine, si terrà la manifestazione “Mare d’inverno“, ideata dall’associazione “Fare verde”.

Una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, che ha ottenuto anche il patrocinio della Commissione Ue-Rappresentanza per l’Italia.

E proprio dal parlamento Europeo, arriva il commento all’evento dell’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, responsabile nazionale Dipartimento Energia Ambiente di Fratelli d’Italia:

“La trentesima edizione di “Mare d’Inverno”, in programma domenica prossima, è una delle iniziative più importanti e significative a livello nazionale per la salvaguardia delle nostre coste, a cui negli anni ho sempre preso parte con grande piacere. Rinnovo quindi la mia adesione, domenica sarò presente in spiaggia con gli amici di “Fare Verde” per testimoniare il mio grande apprezzamento.

Tra i tanti insegnamenti che l’ideatore dell’evento e fondatore di “Fare Verde”, Paolo Colli, ci ha lasciato, questa giornata dedicata alla pulizia e tutela delle nostre coste è certamente una delle eredità più significative. Non soltanto per il valore dell’iniziativa in termini concreti, ma in quanto rappresenta un modo di intendere la tutela ambientale in cui mi riconosco, fatta di azioni concrete partendo dalla difesa del proprio territorio, della terra in cui si vive, e lontano da ideologie globaliste pitturate di verde che appartengono a un ambientalismo da salotto”.

Domenica nel Lazio saranno puliti i seguenti arenili: Civitavecchia (Roma), ore 9.30, piazza degli Eventi; Civitavecchia (Roma) pulizia dei fondali in localita’ “Punta del Pecoraro” e “Pirgo”; Fondi (Lt), ore 9.30, spiaggia di Capratica; Formia (Lt), ore 10, spiaggia di Gianola (dallo stabilimento Tortuga allo stabilimento Fagiano) e spiaggia di Vindicio, lato Pontone; Ladispoli (Roma), ore 9.30, spiaggia Lungomare di Marina di Palo; Ostia Lido (Roma), ore 9.30, Lungomare Duca degli Abruzzi, fronte civico 36; Tarquinia (Vt), ore 9.30, spiaggia in localita’ “Pian di Spille-Spinicci”, strada provinciale Litoranea km 4,500, ingresso agriturismo Podere Giulio; Terracina (Lt), ore 10, spiaggia di Porto Badino.