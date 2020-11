Maranola, incendio in una abitazione in centro: i vigili del fuoco portano in salvo l’anziano proprietario

Incendio in abitazione questa mattina nel centro storico di Maranola.

Al momento le operazioni di spegnimento sarebbero ancora in corso e stabilire da dove siano partite le fiamme, allo stato attuale delle cose, non è ancora possibile.

In casa, al momento in cui è scoppiato l’incendio c’era il proprietario. Un uomo di più di 70 anni che ha provato a domare le fiamme sul nascere ma, quando ha capito che non poteva farcela, ha chiamato i soccorsi. Le fiamme hanno attecchito presto all’interno dell’appartamento, dove l’uomo teneva centinaia, forse migliaia di libri, vista la sua passione per la lettura

Vista l’ubicazione della casa, in uno stretto vicolo di via Morricone, i vigili del fuoco hanno dovuto lasciare l’autopompa in piazza ed allungare le manichette per almeno 200 metri prima di arrivare sul luogo del rogo.

Ovviamente sotto choc l’anziano proprietario che, fortunatamente, non ha riportato ferite.