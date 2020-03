di Daniela Pesoli – Un’iniziativa a sostegno dell’ospedale Dono Svizzero arriva dal Comune di Formia in collaborazione con la Protezione civile Ver sud pontino, l’associazione Living Califormia e la Curva Coni Formia.

Si tratta di una raccolta fondi da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherini, guanti ecc.) e ventilatori polmonari necessari durante l’emergenza Covid 19.

È possibile donare tramite bonifico intestato all’associazione Ver sud pontino (Iban IT05L0537273980000011022898) con causale: “Donazione per Dpi e ventilatori polmonari per l’ospedale Dono Svizzero di Formia”.

“In molti – sottolinea il sindaco Paola Villa – hanno ipotizzato la possibilità di raccogliere fondi per il nostro ospedale, tante le persone che sentono in questo momento l’esigenza di supportare i nostri infermieri, medici, volontari e operatori che all’interno del Dono Svizzero stanno lavorando e lottando per tutti noi ogni giorno”.

L’auspicio del sindaco è che tutti i comuni del sud pontino aderiscano all’iniziativa “in quanto il Dono Svizzero sta rappresentando il punto di riferimento di tutto il nostro territorio per far fronte all’emergenza sanitaria”.