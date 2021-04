Maltrattamenti piazza Dante, ridotte in Appello le condanne delle 2 maestre

Ridotte in Appello le pene per le maestre di piazza Dante condannate per maltrattamenti. Dopo una lunga camera di consiglio la Corte di Appello ha riformato la pena, a 1 anno e 4 per Rita Procida e 1 anno 1 mese e 10 giorni per Rita Borrelli. Ha riconosciuto ad entrambe le imputate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del maltrattamento ai fanciulli.

Le due educatrici erano state condannate dal Tribunale di Latina per gli episodi nell’asilo di Piazza Dante, avvenuti nel 2015. Rita Procida era stata condannata a due anni di reclusione, mentre Rita Borelli a un anno e otto mesi; entrambe avevano beneficiato della pena sospesa essendo incensurate. Tutte e due avevano scelto il rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena. Gli avvocati Francesco Vasaturo, Renato Archidiacono, Pierluigi Angeloni e Angelo Farau avevano poi presentato ricorso in Appello.

Secondo la ricostruzione fornita dalla pubblica accusa, supportata dalle telecamere installate di nascosto all’interno dell’aula, le due donne avrebbero colpito più volte alcuni bambini con schiaffi e sculacciate, li avrebbero strattonati per ottenere che obbedissero e li avrebbero più volte umiliati con frasi che avevano fortemente scioccato l’intera comunità.