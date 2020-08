Non ne poteva più di essere maltrattata, ed alla fine si è rivolta alle forze dell’ordine.

Una donna di Latina ha ottenuto dal tribunale un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento, ratificato dai poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo, riguarda C. C:, 50enne, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia e lesioni ai danni della moglie.

A spezzare le catene dei soprusi a suo carico è stata la donna, che ha avuto la forza di denunciare una serie prevaricazioni subite nell’ambito intra-familiare.

Nello specifico, gli investigatori riuscivano a risalire a tutta una serie di violenze, sia di carattere verbale che fisico, subite dalla donna nel corso degli anni di convivenza con l’indagato. Per altro non un insospettabile, perché gravato da molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

I maltrattamenti erano accompagnati da vere e proprie minacce di morte, ripetute più volte all’interno delle mura domestiche, anche in presenza di altri familiari conviventi.

L’ultima, in ordine di tempo, l’aggressione subita lo scorso 29 settembre, anche questa avvenuta all’interno delle mura domestiche. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Latina ed ha, quindi, denunciato, per la prima volta, quella che era stata una serie di soprusi e costrizioni fisiche perdurate nel corso degli anni.

Per questo il giudice emetteva il provvedimento che prevede il divieto di rientro nella casa familiare, quello di avvicinamento alla parte offesa ed ai familiari che con essa convivono, nonché il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.