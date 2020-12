Non sono stati che dei piccolissimi momenti di sole, comunque accompagnati da forte vento e da un calo consistente delle temperature, quelli che si sono intravisti oggi su Latina e provincia.

Il maltempo, infatti, non semba in alcun modo intenzionato ad abbandonare il territorio tanto che è stata emessa una nuova allerta.

Dalla sera di oggi, venerdì 4 dicembre 2020 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Inoltre, dal pomeriggio-sera di domani, sabato 5 dicembre 2020, e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio, allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio esclusa quella dell’Appennino di Rieti, allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.