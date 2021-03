di Katiuscia Laneri – I consiglieri regionali della Lega, attraverso il capogruppo Orlando Tripodi, hanno presentato mozione per il riconoscimento dello stato di calamità in seguito ai danni provocati dal maltempo del 9 e 10 marzo.

Sulla provincia di Latina un’improvvisa grandinata ha evidenziato una grave carenza di manutenzione degli impianti idrovori determinando disagi alle persone, gravi danni alle infrastrutture, campi agricoli e aziende produttive in tutta l’area.

A Borgo Faiti come a Sabaudia, Pontinia, Sezze e Sermoneta, i grossi chicchi sono caduti lasciando imbiancata la provincia di Latina, mentre un mal funzionamento dell’impianto idrovoro di Mazzocchio (Pontinia) ha provocato la fuoriuscita dagli argini allagando strade, aziende, per la maggior parte agricole, ed abitazioni. Stessa situazione ha riguardato l’impianto idrovoro Vetrica, in prossimità della strada Migliara 56, entrambe ricadenti sotto la gestione del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.

Dunque, considerato che “puntualmente ogni anno si verificano episodi di ampia condizione di crisi dovute al maltempo, anche quando le circostanze assumono rilevanza media – scrive Orlando Tripodi, presidente del gruppo Lega in Consiglio Regionale -, e rilevato che l’area è rappresentata da un’elevata percentuale di imprese, espressione del tessuto agricolo, produttivo, economico e sociale della provincia di Latina, nonché di abitazioni civili, è opportuno intervenire con provvedimenti strategici votati alla risoluzione delle difficoltà causate dagli eventi metereologici, ma è altrettanto urgente che le Istituzioni si facciano carico di provvedere a rappresentare attraverso iniziative mirate, di concreto sostegno contributivo, e nell’immediato, al fine di sanare i danneggiamenti derivanti da fenomeni eccezionali come quello in oggetto rappresentato”.

“Oltre agli evidenti danni alle persone, come spesso accade in questi casi, si deve cominciare a fare anche la conta dei danni alle cose – continua -. Molte zone della provincia sono rimaste al buio e sono incalcolabili i danni economici per le aziende del territorio, soprattutto nei territori del sud pontino in cui la grandinata, accompagnata da piogge incessanti, ha letteralmente sommerso il suolo dei campi collegati alle attività agricole. Molte coltivazioni sono andate distrutte e serre ridotte a pezzi, il litorale laziale ha pagato un conto salato anche con il danneggiamento delle infrastrutture. Diverse strade sono in condizioni di inagibilità e, qualora ripristinate, rappresenterebbero comunque, se non accuratamente manutenute, un pericolo per il traffico locale ed extraurbano”.

Pertanto, il gruppo consiliare impegna Presidente e Giunta della Regione Lazio ad attivarsi immediatamente per riconoscere lo ‘Stato di calamità naturale’ alle aree interessate, oltre ad assumere le opportune iniziative per la manutenzione e messa in sicurezza degli argini di contenimento, predisporre gli interventi di miglioria agli impianti idrovori ricadenti sul territorio, nonché manutenzione e messa in sicurezza delle strade, con particolare riguardo a quelle in prossimità degli impianti consortili.