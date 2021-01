Con proprio decreto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dichiarato lo stato di calamità naturale sull’intero territorio di diversi comuni del Lazio, fra cui Formia, Castelforte e Gaeta, in conseguenza degli eventi eccezionali di natura metereologica che, nel corso dei giorni dal 6 al 9 dicembre 2020, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici, alle abitazioni private ed alle attività commerciali e produttive, creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni sia specifiche che diffuse di pericolo perla pubblica e privata incolumità.

A renderlo noto il consigliere regionale del Partito democratico,

“La Regione – spiega La Penna – ha inoltre prontamente stanziato, ai fini del ristoro delle spese sostenute per interventi urgenti ed immediati dalle amministrazioni dei Comuni interessati, la somma complessiva di 725mila euro. Inoltre, con il medesimo decreto, è stata avanzata la richiesta alla presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile- del riconoscimento dello stato di emergenza. Un ringraziamento al presidente Zingaretti per la sensibilità dimostrata e per aver accolto le istanze nostre, delle amministrazioni comunali e del territorio. Anche questa volta non faremo mancare il nostro sostegno”.