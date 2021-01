A causa delle avverse previsioni meteorologiche per domenica 31 gennaio, l’iniziativa “Buona Domenica” che prevede l’apertura dell’area pedonale e ciclabile tra Capo Portiere e Rio Martino, dalle 9 alle 17, è rinviata a domenica 7 febbraio.

Se per domani, sabato 30 gennaio, dovrebbe tornare il sole e potrebbe essere a tratti soltanto nuvoloso, per domenica 31 torna di nuovo il maltempo. Sono previste piogge per tutta la giornata.