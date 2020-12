Continua senza sosta a devastare il territorio l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Latina.

A Sezze un albero è caduto, danneggiando i fili dell’elettricità, in zona Casali, lasciando diverse abitazioni prive di corrente. Sul posto per rimuovere l’albero e ridurre i disagi sono intervenuti gli uomini della protezione civile.

Sulla Pontina un’auto, in direzione Roma, all’altezza dell’area commerciale di Pomezia è uscita fuori strada abbattendo parte del guard rail e per fortuna non coinvolgendo altre persone.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi comunque limitati considerato che oggi è domenica e il flusso di auto è limitato rispetto al resto della settimana.