Maltempo doveva essere, e maltempo è stato. E sarà.

La protezione civile Lazio ha emesso l’avviso di allerta per le condizioni metereologiche avverse a partire dal pomeriggio di oggi e per le successive 18/24 ore.

‘Sul Lazio, si legge nel bollettino, si prevedono precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie sui settori orientali, in estensione ai settori meridionali per domani, con quantitativi cumulati da deboli e puntualmente moderati’.

I primi effetti della perturbazione si sono avuti al lido di Latina, travolto da un potente nubifragio.

I bagnanti sono stati costretti a lasciare in fretta e furia la spiaggia. un massiccio rientro in città che sta creando non pochi problemi di traffico.