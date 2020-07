Torna ad affacciarsi il maltempo a Latina e provincia. Previsto un weekend dove il cielo sereno farà spazio a nuvole e piogge sparse anche di forte intensità.

Ma soprattutto di temperature in lieve calo dopo giorni di afa e termometri in costante rialzo.

In particolar modo dal pomeriggio di oggi, 15 luglio 2020, l’instabilità la farà da padrone per aumentare tra venerdì e sabato quando la pioggia interesserà soprattutto la zona sud del Lazio ed in particolare proprio la costa della provincia di Latina.

Mare poco mosso e venti in lieve aumento.

Domenica si torna a giornate piene di sole e temperature al rialzo.