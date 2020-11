Una vera e propria tragedia, inattesa e per questo più devastante, si è consumata ieri sul lungomare di Latina. Un uomo di 60 anni è morto, probabilmente a causa di un malore, mentre stava pescando dalla riva, in una zona non lontana da Rio Martino.

L’allarme ai soccorsi è stato dato da altre persone che frequentavano in quel momento l’arenile e che hanno visto l’uomo accasciato a terra vicino alla sua attrezzatura da pesca.

Immediata la segnalazione ai soccorsi con l’ambulanza del 118 che non ci ha messo molto ad arrivare sul posto: purtroppo tutti i tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani.

Sul posto per gli accertamenti di prassi in queste situazioni, si sono portati i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina.