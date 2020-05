I bambini non possono uscire di casa? Allora forza, “Tutti a casa di Jimmy”!

Una trasmissione WEB/TV dove un pupazzo bizzarro chiama i bambini per sapere cosa fanno a casa e li coinvolge con gag divertenti e idee per realizzare piccoli lavoretti.

Nadia Frezza, in arte Maga Nanà, ha ideato e diretto, questo format di cui ha realizzato già 6 puntate in collaborazione con la produzione cine-televisiva “Scirocco Cinematografica” di Marcello Di Noto e la fotografia di Alessandro Gugliara.

Il set è stato ricreato all’interno di una casa. A casa di Jimmy.

Le migliaia di visualizzazioni sul canale YouTube di “Maga Nanà” testimoniano la gioia che la trasmissione ha portato ai bambini in un momento cosi delicato come quello che stiamo attraversando.

Nadia Frezza, dopo la laurea in scienze della formazione, ha iniziato a fare teatro per bambini. Esibendosi da quasi 20 anni come ventriloqua, nei teatri, nelle scuole, nelle piazze, in ogni occasione di festa, insomma come dice lei: “dove c’è un bambino, c’è Maga Nanà!”

Nel tempo ha acquisito una sbalorditiva tecnica di ventriloquismo con i suoi 50 pupazzi, alcuni creati personalmente da lei.

Lo scopo e unico desiderio di ogni sua esibizione, è quello di regalare un momento unico dove sia bambini che adulti sorridono dimenticando la realtà.

Il pupazzo di pezza diventa reale, partecipa ed interagisce con la sua personalità sempre diversa e originale che cambia da pupazzo a pupazzo.

Il grande problema della pandemia da Covid-19 ha costretto a fermare le sue performance, ma non il suo entusiasmo!

Così con Jimmy, il suo personaggio preferito, e con l’aiuto della sua amica Fanny (Francesca Mariani) si avventura in questa bellissima esperienza affrontando in ogni puntata i temi più cari ai bambini.

Tra questi anche il delicato tema del Coronavirus, della chiusura delle scuole, dei desideri che ogni bambino vorrebbe realizzare.

Nella nuova puntata di sabato 2 maggio verrà affrontato il tema dell’importanza della scuola, rivedere i propri amici e le maestre.

Tutti a casa di Jimmy insomma non è altro che il mondo dei bambini, visto con gli occhi dei bambini!

Un’iniziativa originale che permette, a Maga Nanà e ai suoi pupazzi, di attraversare i muri delle case ed entrare nei cuori dei bambini per regalargli tanti momenti allegri ed emozionanti!