Macabra scoperta a Terracina.

Il corpo di un uomo è stato trovato, in avanzato stato di decomposizione, in un campo di via Prima Macchia di Piano a Terracina, in località Borgo Hermada.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Terracina.

Sul corpo, stando i primi rilievi, non sarebbero stati trovati segni di violenza.

Sulla salma è stata predisposta l’autopsia. Si tratterebbe di un uomo, probabilmente di nazionalità indiana, di circa trenta anni.

Ma solo dalle impronte digitali sarà possibile risalire con certezza alla sua identità.