Sarebbe morto da giorni ma il ritrovamento del corpo è avvenuto solo questa mattina a Fondi, in una canalina di scolo, nella zona di Tumulito.

Non sono note le cause del decesso su cui sarà disposta l’autopsia e su cui è difficile fare delle ipotesi considerato lo stato di notevole decomposizione in cui è stato trovato.

Si tratterebbe, stando le prime notizie, di uno straniero 45 anni di nazionalità indiana.

Sul posto sono intervenuti oltre alle forze dell’ordine anche i vigili del fuoco. La salma, in attesa dell’esame autoptico, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Fondi.