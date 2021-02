“M5S non esprime alcun suo portavoce eletto all’interno dell’amministrazione Coletta” lo dichiarano i pentastellati pontini a coda di un racconto inviato alla stampa:

“C’era una volta una volpe cui una tagliola mozzò la coda. La bestiola si vergognava così tanto, deturpata nella sua eleganza, che gli altri animali, suoi amici, decisero di farle una coda di paglia. La coda era così bella che, chi non sapeva della disgrazia, non avrebbe mai potuto sospettare fosse finta. Ma un giorno un gallo si lasciò scappare il segreto e la notizia della volpe con la coda di paglia arrivò fino all’orecchio dei contadini che iniziarono ad accendere dei fuochi vicino ai pollai per non far avvicinare la volpe”.

“Solo chi si sente la coda bruciare – aggiungono – può, attraverso social e le solite veline inviate alla stampa locale nella speranza di ottenere maggiore visibilità, replicare senza entrare nel merito di una proposta prevista per legge. Ma il copione è sempre lo stesso, ovvero cercare di ledere la credibilità con accuse tanto generiche quanto sconclusionate, manipolando i contenuti di un testo a proprio piacimento” e concludono: “Ma se questo è il biglietto da visita della “volpe” i cittadini, che non sono degli ingenui, sapranno ben difendere la propria intelligenza come i contadini, nella favola di Esopo, fecero con i loro pollai”.