Un altro pezzo della Latina che fu se ne è andato. E’ morto, infatti, all’età di 74 anni, Carlo Barsi, molto conosciuto in città per aver gestito, con la sua famiglia, una concessionaria di auto.

La brutta notizia è stata comunicata, a mezzo social, dal fratello Aldo. Un lungo messaggio nel quale si legge: “Sei scomparso così, all’improvviso, inaspettatamente, ci siamo appena salutati. Ma i fratelli, quelli veri, quelli come noi, non possono mai separarsi veramente, definitivamente. I ricordi più belli non muoiono mai!

Non esiste un dolore così forte come il ricordo della gioia, nel presente dolore! Oggi sei volato in Paradiso, ora sei di nuovo con Mamma e Papà, lassù, a proteggermi. Ti terrò per sempre nel mio cuore ed al mio fianco, ricordandoti felice, allegro, infaticabile nel lavoro, attaccato agli affetti più cari”.

I funerali si terranno lunedì 30 novembre, alle 11, presso la chiesa di San Luca.