Se n’è andato questa mattina un uomo di altri tempi, un giornalista della provincia pontina che tutti conoscevano: Gianfranco Compagno è morto al Goretti, dopo essere stato ricoverato per Covid.

Aveva 70 anni e in tanti lo possono ricordare alle conferenze stampa con il telefonino che usava da telecamera e posizionava sui tavoli per le interviste. Vestito sempre in modo elegante, con il papillon che lo caratterizzava in un tempo in cui ormai sono tutti molto più casual. Lui non si era adeguato e continuava a svolgere il suo lavoro con la professionalità che lo ha sempre caratterizzato.

Pubblicista di Aprilia, ha lavorato per il “Giornale del Lazio” e il “Pontino”. E’ stato anche tra i fondatori dell’Associazione stampa pontina e promotore del gemellaggio della città di Aprilia con Mostardas, città brasiliana legata a Menotti Garibaldi. Lascia la moglie e le due figlie. A loro e agli altri familiari le condoglianze di Latina Quotidiano.