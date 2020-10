E’ morta, dopo una lunga malattia, Emma Di Capua, 86 anni, mamma del presidente della regione Lazio e leader del Pd, Nicola Zingaretti nonchè del celebre attore Luca.

Emma di Capua, appartenente ad una famiglia ebraica romana era riuscita a sfuggire, aveva solo 7 anni, ai rastrellamenti nazisti durante la II guerra mondiale rifugiandosi in un convento.

Oltre ai fratelli Nicola e Luca lascia anche una figlia. Immediate le reazioni di vicinanza in questo momento di dolore da parte del mondo della politica a tutti i livelli.

”Ci uniamo – comunica, in una nota, il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio – al dolore della famiglia Zingaretti per la perdita della madre del presidente della Regione Lazio. Condoglianze”.

“Esprimo il mio profondo cordoglio nei confronti del presidente Zingaretti per la perdita della cara madre. Mi unisco al dolore della sua famiglia – spiega Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione sanità – per questo grave lutto e desidero far giungere loro le mie più sentite condoglianze”.