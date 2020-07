“Nella giornata di ieri, la nostra Comunità è stata nuovamente ferita da un altro lutto, che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa della pandemia. Ci ha lasciato anche la nostra cara Agostina Felici, dopo una lunga lotta contro il virus maledetto che ha causato e diffuso tanto dolore in tutto il mondo”.

Il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, che in queste settimane è tata sempre presente e attenta a dare comunicazioni precise e scrupolose alla sua comunità ha reso omaggio all’ennesima vittima di questo virus.

“Ci stringiamo con affetto intorno al marito, al figlio, a tutti i familiari porgendo loro, a nome di tutta la comunità, le condoglianze più sentite”.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 18 luglio, alle 14.30, presso l‘Abbazia di Fossanova.

“Nella giornata di domani è proclamato il lutto cittadino. Si invitano i cittadini ad osservarlo nei modi ritenuti più consoni, anche con un minuto di silenzio in concomitanza con l’inizio dei funerali. Gli eventi artistici, programmati – conclude nl post pubblicato su Facebook – nella serata di domani dal Comune, sono annullati”.