Lutto a Minturno, è scomparso l’ex sindaco e assessore Geppino Bruno

By

La città di Minturno è in lutto per la scomparsa, lo scorso 8 aprile, del professor Geppino Bruno.

L’annuncio della morte di Bruno, 87 anni, è stato dato dai familiari. La cerimonia di commiato avverrà sabato 17 aprile alle ore 16:30 presso il Cimitero di Minturno.

Da sempre impegnato in politica, è stato amministratore di Minturno in svariate occasioni ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici; nel 1993, anche se per soli due mesi, è stato anche sindaco di Minturno.

Prima della pensione, ha insegnato per anni lingua inglese all’Istituto Magistrale di Formia.