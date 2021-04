E’ scomparsa all’improvviso Donatella Galeotti, l’insegnate del liceo Manzoni di Latina e la madre di Edoardo D’Erme, più conosciuto come “Calcutta”. Aveva soltanto 58 anni ed è morta all’ospedale Santa Maria Goretti, sembra per un ictus che l’ha colpita nella notte. Aveva raggiunto il nosocomio all’alba, ma nonostante i tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha lasciato tutta la comunità sgomenta. Sul sito internet del liceo Manzoni un ricordo della professoressa: “La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo ‘Manzoni’ ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé.”