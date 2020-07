Antonio Soscia, già direttore della Uoc di ginecologia e ostetricia presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi, dove ha esercitato dal 1987, non ce l’ha fatta.

Da tempo era ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

L’intera comunità piange la scomparsa di un uomo e di un medico di eccezionale umanità e professionalità.

“La morte del dott. Soscia lascia tutti noi sgomenti. E’ giusto ricordare che anche grazie alla sua competenza e instancabile dedizione il reparto del nosocomio fondano ha rappresentato per anni un’eccellenza per la sanità regionale. In questo momento di profonda tristezza desidero sottolineare il grande spessore umano oltre che professionale del dott. Soscia, che ha molto amato il suo lavoro e la nostra città, ai quali – spiega il vice sindaco Maschietto che esprime cordoglio a nome di tutta la comunità – si è dedicato senza riserve, giorno e notte, non risparmiandosi in nulla. Nel corso della sua lunga carriera migliaia di donne e madri si sono affidate a lui e lo ricordano con stima e gratitudine, in particolare per aver creato un rapporto di fiducia in momenti delicati e importanti come la gravidanza e la nascita di un figlio”.

Cordoglio è stato espresso anche dai sindaci di Formia ed Itri.

Soscia aveva 62 anni e lo scorso anno era stato colpito da un ictus.