Momenti di tensione ieri mattina in zona porto, a Terracina, esattamente in via della Banchina.

L’intervento degli uomini, e donne, della capitaneria di porto, e della polizia, per un sopralluogo presso una piazzola nella quale giacciono, sequestrate, alcune giostre, non è stato accolto bene dai giostrai.

Il piccolo luna park, su ordinanza del tribunale di Latina, è stato posto sotto sequestro per mancanza del titolo ad occupare il suolo pubblico e per mancanza delle autorizzazioni in tema di sicurezza. Sul posto anche il Gip.

Secondo alcuni testimoni, gli animi si sarebbero scaldati quando uno dei giostrai avrebbe inveito pesantemente contro il comandante della guardia costiera di Terracina, Emilia Denaro.

Lo stato d’animo alterato da parte dell’uomo, che vive grazie alle giostre che da due settimane sono sotto sequestro, avrebbe causato l’alterco.

Il tutto è rientrato quasi subito.

L’opera di questi ultimi mesi della guardia costiera, di controllo sulle autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico, purtroppo, ha anche questo tipo di conseguenze.