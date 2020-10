Confagricoltura Latina ha un nuovo presidente, anzi, un vecchio presidente… Insomma, nell’assemblea di ieri, per acclamazione, Luigi Niccolini è stato confermato nella carica e guiderà l’organizzazione per i prossimi anni.

“Le sfide che il mondo agricolo si trova ad affrontare, soprattutto nel periodo della pandemia, sono moltissime e davvero difficili – ha affermato dopo la sua elezione, il presidente Niccolini – Va però detto che non abbassiamo la guardia e che dobbiamo rilanciare, con forza, il nostro lavoro e l’impegno per rappresentare le esigenze di quella che è e rimane la principale economia del nostro territorio. Lo dobbiamo anche alla nostra storia. Per questo voglio ribadire – ha aggiunto Niccolini – alcuni tra gli impegni principali che ci attendono. Tra questi ci battiamo da tempo affinché l’emergenza per la moria del kiwi venga affrontata con un approccio scientifico. Sembra che le istituzioni ci abbiano dato ascolto, adesso bisogna che questo percorso si trasformi nella concretezza di azioni a sostegno della categoria. Non dimentichiamo l’impegno per il settore zootecnico, la sfida sul prezzo del latte bovino e bufalino, la partita per accendere un enorme faro sulle esigenze del settore florovivaistico e sull’importanza rivestita da quello vitivinicolo e da quello delle coltivazioni in serra e a campo libero. Questo senza dimenticare le cose positive e l’esigenza di ripartire proprio da queste: vorremmo – ha sottolineato Niccolini – dedicare i prossimi anni a rilanciare l’attenzione sull’eccellenza delle nostre imprese agricole, sulla qualità di prodotti straordinari, sulle capacità dei nostri imprenditori, dei nostri iscritti, che ottengono riconoscimenti in tutto il mondo per il loro lavoro e che spesso, troppo spesso, non sono profeti in Patria.

I prossimi anni saranno impegnativi a causa del momento che stiamo vivendo ma dobbiamo ripartire proprio dalle nostre capacità che hanno radici profonde nelle tradizioni e nella storia di questa provincia.

Quest’anno Confagricoltura, la più vecchia organizzazione agricola italiana, compie cento anni. Un secolo di esperienza e autorevolezza che mettiamo a disposizione per dare al settore agricolo della provincia di Latina lo spazio che merita nel panorama economico. Spazio che ha già guadagnato, in termini di fiducia, nel cuore di tante persone.

Ci aspettiamo che questo riconoscimento, l’impegno del mondo agricolo del nostro territorio, abbia la giusta attenzione anche dalla classe politica e istituzionale perché mai come oggi – conclude Niccolini – l’agricoltura deve tornare ad avere il posto che le spetta nella scala delle priorità della nostra provincia e del nostro Paese”.