A Luigi Miraglia, comandante della polizia provinciale di Latina, il compito di guidare anche la polizia locale di Sabaudia.

La Provincia di Latina ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di poter impiegare Miraglia almeno per 18 ore settimanali, mediante ricorso dell’istituto del cosiddetto scavalco condiviso fino al 30 aprile salvo proroghe.

Un’istanza dettata anche dai rilevanti impegni e procedimenti in via di definizione relativi all’organizzazione della prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio in programma dal 10 al 12 aprile.

Miraglia, attuale responsabile delle sedi di Formia e Latina della polizia provinciale, vanta un lungo curriculum di esperienze professionali e di specializzazioni in diritto amministrativo, tutela dell’ambiente e del territorio.

“Voglio ringraziare l’amministrazione provinciale per la disponibilità nell’accordarci una preziosa risorsa come il comandante Miraglia che andrà a ricoprire un incarico fondamentale nella struttura comunale. Sono certa che – spiega il sindaco giada Gervasi – la sua esperienza porti in dote una ulteriore capacità di risoluzione e gestione delle importanti procedure in corso e che rappresenti una garanzia in tema di sicurezza del territorio in vista di un evento di portata internazionale come quello che nel mese di aprile vedrà protagonista la città di Sabaudia”.