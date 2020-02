Cinque centri per l’impiego della provincia di Latina dalla prossima settimana metteranno in distribuzione le nuove tessere per il trasporto gratuito per i braccianti agricoli.

Sono 350 quelle a disposizione e consentiranno ai lavoratori con regolare contratto di lavoro di viaggiare gratuitamente sulla rete Cotral del territorio pontino.

“Il trasporto gratuito rappresenta un elemento concreto di contrasto al caporalato ed è capace di interrompere sul nascere il potere dei caporali di trasportare le persone da e per i campi. Sulla mobilità – spiegano all’unisono agli assessori regionali Mauro Alessandri, Di Berardino e Onorati, si gioca un aspetto strettamente connesso alla legalità e alla dignità del lavoro e ringraziamo l’azienda Cotral per la rinnovata collaborazione”.

La distribuzione per tutto il 2020 delle tessere per il trasporto gratuito integra le misure già avviate durante l’estate nella provincia di Latina per garantire un lavoro di qualità in agricoltura e per il contrasto al caporalato.

Oltre all’attivazione di una capillare rete di trasporto pubblico gratuito, sono stati realizzati tutti gli impegni assunti dalla Regione Lazio con le organizzazioni sindacali e datoriali e sottoscritti in un protocollo d’intesa.