“Undici volte Rodari” è il viaggio per tutti i bambini nello straordinario mondo di Gianni Rodari, scrittore e pedagogista, nel territorio del Sud Pontino.

La prima tappa sabato prossimo, alle ore 19, presso il Belvedere Castello di Monte San Biagio.

Il tour si sposterà poi a Lenola (12 Agosto, anfiteatro comunale) e Fondi (28 Agosto, cortile della Giudea e piazza dell’Olmo Perino). In autunno le altre tappe, che sono ancora in via di definizione.

Tra letture, musica, immagini e invenzioni letterarie dei piccoli lettori, il tour toccherà undici suggestivi luoghi per tutta l’estate e l’autunno del 2020, ripercorrendo undici temi cari al grande scrittore di Omegna, funambolo delle parole e paladino della fantasia, nel centenario della sua nascita (23 Ottobre 1920).

Il progetto itinerante, realizzato dall’Associazione Culturale Leggimi Sempre con il sostegno della Regione Lazio e del Sistema Bibliotecario Sud Pontino si svolge in collaborazione con le 11 Biblioteche del Sistema, e – per la parte musicale – in sinergia con ARS-Arte Ricerca Sperimentazione.

Gli undici appuntamenti, tutti gratuiti, si svolgeranno dal vivo, alla presenza di un ristretto pubblico dal vivo di bambini e familiari nel rispetto delle norme anti Covid-19 (previa prenotazione telefonica ai numeri indicati di volta in volta per ogni Comune), che on line, con la diretta Facebook sulla pagina di Leggimi Sempre .

Tappa dopo tappa, tra piazze cittadine, giardini e terrazze pubbliche, accompagnati dalla chitarra di Sandro Sposito dell’ARS e in collaborazione con i Comuni ospiti, si leggeranno ad alta voce favole, poesie e filastrocche, brani di pedagogia e articoli di Rodari. A video scorreranno illustrazioni d’autore, fotografie d’epoca, sequenze di film animati ispirati alle sue opere.