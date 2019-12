L’olio di Itri come volano per la promozione del territorio. Un’eccellenza da celebrare anche come prodotto agroalimentare che rinsalda i legami con la terra.

Due le iniziative in corso per valorizzare la qualità dell’extravergine locale.

La prima è stata organizzata dall’assessorato all’agricoltura del comune di Itri con “Coulture”, evento giunto alla quarta edizione. Sono appuntamenti di degustazioni in calendario fino al 4 gennaio 2020 e inseriti nella campagna di molitura del nuovo olio Cultivar Itrana.

“Quest’anno – spiega l’assessore Mario Di Mattia – abbiamo deciso di far assaggiare al pubblico ed ai visitatori il nuovo olio della campagna 2019 direttamente presso i locali di ristorazione e per l’occasione si produrrà anche un vero e proprio Manifesto dell’olio di Itri, con l’indicazione dei diversi produttori locali”.

Il comune di Minturno, invece, per promuovere l’olio itrano che si produce nel suo territorio, ha indetto il concorso “L’olio delle colline a Minturno” indirizzato a olivicoltori e produttori di olio in proprio, singoli o associati.

“La valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo del settore agricolo e delle varietà olivicole legate all’identità territoriale – evidenzia il sindaco Gerardo Stefanelli – hanno sempre rappresentato il punto cardine del programma della nostra amministrazione, consapevole dell’importanza di far crescere e diffondere le eccellenze del nostro territorio e, tra queste, l’olio delle colline minturnesi”.