Comincia ad assumere i connotati dell‘incredibile la fila interminabile di risorse perse dal Comune di Latina nell’arco di poco meno di sei mesi.

Oggi, con la pubblicazione della determina sul Bollettino ufficiale della regione lazio, è stato gettato al vento un finanziamento di oltre 300 mila euro.

Risorse che avrebbero potuto contribuire, grazie alla realizzazione di una pista ciclo pedonale tra Borgo Grappa e Rio Martino, a dare un po’ di dignità ad un litorale condannato di questo passo a morte certa.

“Il sindaco e la sua maggioranza nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il giorno della vigilia di Natale, ha dedicato a me in particolare e a chi fa opposizione in questa città in generale, quasi venti minuti di lamentele perché “carichiamo troppo gli interventi nei suoi confronti e non facciamo in sostanza il bene della città”. Quanto accaduto oggi, per l’ennesima volta, dimostra invece che forse ci andiamo troppo leggeri. Errare – interviene il portavoce di Fratelli d’Italia, Gianluca Di Cocco – è umano ma perseverare è diabolico e la gestione dell’amministrazione comunale in questi anni è solo la dimostrazione di come a Coletta e Lbc non interessi nulla della città in cui dovevano portare il bello, lo sviluppo e la rivoluzione“.

La perdita di questo finanziamento sottolinea come non esista alcun controllo su quanto accade nel Comune e la responsabilità non può certo essere addebitata ai dipendenti che cercano in ogni modo di far fronte, nonostante il sottodimensionamento della pianta organica, al loro lavoro.

“Non è possibile che per l’ennesima volta la ragione della revoca delle risorse siano state addebitate alla mancanza di risposte a note ufficiali di integrazione o chiarimenti sui progetti. Non è accettabile che al quinto finanziamento ritirato nessuno in Comune a Latina abbia cercato di comprendere – continua Di Cocco – quale sia il problema di queste omissioni che vengono pagate a caro prezzo, in termini di sviluppo, occupazione e prospettive, da ogni singolo cittadino di Latina”.

Per la marina di Latina, infatti, ad oggi non ci sono prospettive. Il litorale è segnato da una spiaggia ormai inesistente, da degrado e abbandono e la stagione estiva 2020 non si preannuncia certo sotto i migliori auspici.

“Se Coletta ed Lbc non hanno voglia di amministrare e governare Latina facessero un passo indietro, dimostrassero l’umiltà di ammettere che hanno sbagliato e continuano a sbagliare. Almeno – conclude Di Cocco – in questo modo smetterebbero di condannare Latina all’oblio e , dopo quattro anni quasi di amministrazione, di avere a cuore la città e i suoi cittadini. Ovviamente attendiamo trepidanti di scoprire in quale modo, e tramite quale fantasiosa ricostruzione, attribuiranno a quelli che c’erano prima l’ennesimo fallimento”.