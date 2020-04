Dopo quella dell’emergenza fine a se stessa il nostro Paese deve prepararsi a quella della convivenza con il virus.

I cardini su cui la cosiddetta fase 2 dovrà ruotare sono prudenza, sicurezza e responsabilità.

Gestire l’ordinario e la ripresa delle attività non sarà facile. Per questo farlo nel modo giusto, attuando i presidi e gli strumenti che la tecnologia e l’innovazione mettono a disposizione, è l’imperativo.

Solo in questo modo, alzando al massimo il livello di garanzie e di sicurezza le aziende, a tutti i livelli e in tutti i settori, potranno tornare a produrre.

Parlare di ripresa è facile meno lo sarà far superare alle persone la paura che questa emergenza ha creato nei contatti sociali, nella gestione della vita ordinaria, nei piccoli gesti quotidiani.

Parlare di fase 2 senza pensare che il primo passo da compere riguarda la sicurezza per noi e per chi ci circonda sarebbe un passo falso verso il futuro.

In questo contesto la sanificazione degli ambienti è fondamentale.

Mantenere la distanza di sicurezza e garantire i dispositivi di protezione per il personale di servizio, rappresenta è una difesa importante la diffusione del virus ma non basta.

Il virus si trasmette per le vie aree e questo significa ce il primo vero presidio di sicurezza per evitare il contagio e limitarne la diffusione è assicurarsi la purificazione e disinfezione dell’aria.

La vera sfida per tornare alla normalità che tutte le attività, dai negozi alle imprese, dagli alberghi ai laboratori, passando per le industrie, gli uffici, i supermercati, così come le scuole, gli ospedali, le sale operatorie, le sale d’aspetto, le ambulanze è avere ambienti puliti e sanificati.

Farlo è possibile grazie alle tecnologie di disinfezione UV che possono diventare i veri grandi alleati in questa fase di ripartenza creando una barriera concreta per aria, acqua e superfici limitando al massimo la percentuale di diffusione del virus.

La ricerca tecnologica, infatti, in questo campo non ha mai smesso di lavorare.

Nell’ultimo periodo la produzione si è intensificata proprio per coniugare le esigenze delle imprese con la tecnologia immettendo sul mercato unità UV adatte a qualsiasi ambiente per la disinfezione dell’aria e delle superfici, come il nuovo SITAIR NEW MQSmini con sistema userfriendly.

I piccoli investimenti di oggi si trasformeranno in questo modo in certezza di ripresa per l’immediato futuro a vantaggio di chi fa impresa, dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Non possiamo permetterci un nuovo lockdown ma possiamo permetterci di aumentare al massimo i presidi di sicurezza.

Per qualsiasi informazione e scoprire come lavorare in sicurezza sia possibile clicca qui: