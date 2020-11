Nuovo incontro per gli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti secondari di primo grado e i loro genitori in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021-22.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 1° dicembre, dalle 15 alle 18, e l’Istituto di Istruzione superiore Einaudi Mattei di Latina e sarà dedicato alla presentazione di “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, indirizzo nuovo ed esclusivo, che va ad ampliare ulteriormente la già ricca e articolata offerta formativa del polo professionale della città.

“Dopo il primo appuntamento, dedicato agli indirizzi “Servizi commerciali” e “Odontotecnico”, l’Einaudi-Mattei ancora una volta – spiega la dirigente scolastica Antonietta De Luca – scende in campo per essere al fianco delle famiglie e per supportarle nel percorso di crescita dei loro figli, svolgendo quella fondamentale azione di informazione e orientamento, che da sempre viene richiesta alle scuole”.

Anche in questo incontro, organizzato in modalità online nel pieno rispetto delle misure antiCovid, i docenti presenteranno la scuola, analizzeranno le specificità del percorso di studi, i contenuti e le metodologie didattiche, l’organizzazione delle discipline e degli stage, ma soprattutto risponderanno alle domande di genitori e alunni chiarendo dubbi e incertezze.

L’indirizzo, protagonista dell’Open Day, risponde a uno dei principali obiettivi dell’Istituto: saper leggere e interpretare le esigenze in continua evoluzione del territorio, al fine di creare figure professionali sempre più in linea con i profili richiesti dal mondo del lavoro.

Gli alunni e i genitori interessati potranno partecipare all’incontro cliccando al seguente link: https://meet.google.com/psc-yagd-qmf, al quale sarà possibile accedere anche dal Sito Istituzionale, https://www.einaudimattei.edu.it/, e dai canali social dell’Istituto.

La professoressa Simona Gasbarri, referente dell’orientamento, invita le famiglie a seguire i canali di comunicazione istituzionali dell’Istituto anche per rimanere aggiornati sulle iniziative della scuola e sulle prossime date di Open Day.