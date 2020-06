Liste di attesa ingestibili in provincia di Latina e nel Lazio. Recuperare i mesi di blocco legati al lockdown è una sfida che sembra essere impossibile da vincere i quello che ha sempre rappresentato il buco nero del sistema sanitario.

“Non bastano le rassicurazioni, servono interventi concreti ed efficaci perchè – spiega il presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone – il quadro rischia di diventare esplosivo. Ad oggi si può constatare una sostanziale disorganizzazione nella sanità locale e chi dovrebbe assumere iniziative appare latitante. Quali sono gli strumenti messi in campo dall’Asl pontina per fronteggiare il problema delle liste d’attesa sempre più lunghe? Ci segnalano disagi veri da Latina a Formia, la direzione generale e quella sanitaria sono al corrente dell’impasse sulle visite e gli esami? E’ stato elaborato un piano dall’Asl di Latina per recuperare le prestazioni arretrate?”.

Lo scenario già complesso prima dell’emergenza Covid è oggi ancor più drammatico.

Migliaia di esami diagnostici e visite specialistiche rimaste arretrate e da smaltire, appuntamenti che non si riescono a prenotare, uffici sanitari senza istruzioni adeguate, casi di aggressione al personale.

“Andremo incontro ad un’inevitabile corsa contro il tempo, gli intervalli saranno necessariamente più lunghi tra una visita specialistica e l’altra per dar modo di sanificare le strutture ambulatoriali e gli strumenti utilizzati negli esami diagnostici. Sarà fondamentale garantire nelle strutture sanitarie sia la sicurezza che il distanziamento. E questo comporterà la creazione di percorsi dedicati, avere orari flessibili per consentire l’accesso alle strutture e tutta una serie di accorgimenti indispensabili. E pensare che proprio la fase appena successiva all’emergenza – continua Simeone – sarebbe dovuta coincidere con la ripresa a pieno regime delle attività ambulatoriali e delle prestazioni specialistiche”.

I principali problemi in questi mesi di pandemia hanno riguardato tanti malati cronici, che si sono ritrovati nell’impossibilità di eseguire le visite programmate e ancora attendono di conoscerne i tempi.

“Da oltre un mese ho sollecitato l’amministrazione regionale sulla necessità che le attività ambulatoriali riprendessero il normale funzionamento. Occorre trovare con grande tempestività il modo per recuperare i mesi di sospensione e ripensare come organizzare al meglio la sanità pubblica e permettere alle persone di curarsi in sicurezza con tempi, mezzi e procedure adeguate. Chi non si è ammalato di Covid rischia – conclude Simeone – di aggravarsi per le sue stesse patologie. Ritengo che ciò sia indecoroso e ingiustificabile per un Paese civile”.