La Corden Pharma Latina S.p.A. e l’ingegner Alessandro Zucconi comunicano che, con l’imminente assemblea dei creditori del 22 dicembre e con l’auspicato voto favorevole al piano concordatario, si è conclusa la mission affidata all’amministratore delegato che, per tale ragione, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della società.

Corden Pharma Latina, nel ringraziare Zucconi per l’impegno profuso, ha espresso apprezzamento per la complessa e delicata opera da lui svolta a partire dal maggio 2018 ed è fiduciosa di poter affrontare, con il nuovo assetto delle deleghe operative e del rinnovato management, le prossime sfide per il rilancio della società.

Zucconi ha, a sua volta, ringraziato il consiglio di amministrazione ed il socio unico per la fiducia accordatagli, nella certezza che la strada segnata è quella giusta per pervenire all’auspicato risanamento della società e alla salvaguardia degli interessi dei creditori e dei livelli occupazionali.

Proseguono positivamente le attività correlate all’affitto della Piattaforma ecologica a Itelyum S.p.A.