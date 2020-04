di Daniela Pesoli – “Manca l’interconnessione con la provincia di Latina. Necessaria la realizzazione di una linea ferroviaria Cassino-Formia”.

L’appello è di Gabriele Picano, vice coordinatore di Fratelli di Italia della provincia di Frosinone, che si rivolge ad istituzioni, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci “affinché si faccia una grande battaglia per far inserire questa altra grande infrastruttura nel cronoprogramma del Ministero delle infrastrutture”.

La richiesta si è inserita nella polemica scoppiata nella giornata ieri dopo l’annuncio degli investimenti per il treno di alta velocità in ciociaria con fermate a Cassino e Frosinone e la stazione ferroviaria a Ferentino.

Proprio quest’ultima decisione ha scatenato una serie di reazioni contro il sindaco della città martire, Enzo Salera, in quanto in molti auspicavano che la ferrovia del Tav fosse individuata nel Cassinate (l’ipotesi era Roccasecca) e non a Ferentino.

Gli oppositori di Salera hanno parlato di occasione persa, accusando l’amministrazione comunale di Cassino di non essere riuscita a far valere il territorio, e nel dibattito politico che si è sviluppato Picano ha voluto porre anche la questione della linea ferroviaria Cassino-Formia.