Sale la tensione in vista della conferenza decisoria sul futuro di Borgo Montello a Latina.

Oggi il sindaco incontra i cittadini ma tanto fervore, all’ultimo minuto, fa pensare che i giochi siano già stati fatti a Roma.

“Quando parecchi mesi fa denunciammo – interviene il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco – il rischio che tornasse a bussare alle porte di Latina l’incubo discarica, non mi sembra ci furono tante levate di scudi, (escludendo il sempre e da sempre, lodevole lavoro di denuncia di Giorgio Libralato). Silenzio da parte del sindaco e da Zingaretti e company”.

La società che ha rilevato le quote della Ecoambiente srl, ossia la Systema, aveva inviato una nota alla Regione Lazio con la quale chiedeva che l’ente decidesse in merito alle autorizzazioni relative ad un ampliamento della discarica e per la realizzazione di un impianto di Cdr.

In caso contrario la Systema avrebbe chiesto indietro i 2,5 milioni di euro investiti per l’acquisto delle quote.

“Questa era la prima dimostrazione di quanto dicevamo negli anni scorsi all’amministrazione Coletta: chi acquistava le quote di Ecoambiente e diventava padrone della discarica di Borgo Montello non lo faceva per piantarci i fiorellini, come pure qualcuno pensava. La scelta di mandare in fallimento la Latina Ambiente da parte dell’amministrazione guidata da Coletta era stata ampiamente criticata. Come si poteva pensare che la Systema Ambiente, oltre ad avere un progetto da 9 milioni di euro per realizzare un sito di compostaggio con cui conta di lavorare 30mila tonnellate di rifiuti organici l’anno, non avesse intenzione di riaprire la discarica?”

Intenzione poi avallata anche dalla Regione Lazio, che nelle linee guida del gennaio 2019 non parla affatto di impianti di trattamento meccanico biologico, Tmb.

Dichiara, invece, che la provincia di Latina possiede già capacità superiore al necessario in questo senso, evidenziando invece carenza dal punto di vista delle discariche, necessarie a fronte del livello molto basso della raccolta differenziata in provincia di Latina e nella Regione Lazio.

“Ricordiamo ancora i nostri timori espressi anche in un consiglio comunale dell’11 novembre 2016, in cui sindaco e giunta s’impegnavano a impedire qualsiasi forma di riapertura della discarica, ad eccezione della gestione post mortem, benché l’acquisto della quota di Ecoambiente da parte di una società privata da questo punto di vista non sia mai stato rassicurante. Il Comune di Latina ora ha il timore di vedersi riaperta quella di Borgo Montello, ma la realtà è che ha fatto poco o nulla per evitare tale epilogo”.

Il nodo era e resta quello della chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio di produzione.

Per farlo servono impianti.

“In linea generale sono convinto che sarebbe stato più utile chiedere la realizzazione un impianto di termovalorizzazione, sul modello di quelli esistenti nel nord Italia e nel nord Europa. Impianti di nuova generazione, in grado di bruciare – conclude Di Cocco – i rifiuti e produrre energia, che sarebbe stata utile per le attività del territorio. Invece seguiamo l’utopia di una economia circolare in una Regione in cui due delle città maggiori, Roma e Latina, non fanno la raccolta differenziata come si deve e rischiano di arrivare a percentuali accettabili non prima di qualche anno”.