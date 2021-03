In occasione della giornata mondiale dell’acqua, che si celebra oggi in tutto il mondo, anche Acqualatina scende in campo con una campagna di informazione su tutti i mezzi mediatici e le piattaforme sociale.

“Noi di Acqualatina – fanno sapere dall’azienda – abbiamo scelto di celebrarla con una serie di pubblicazioni social che prenderanno vita nel corso di tutta la settimana”.

Quello che vedete in questa pagina è il video ufficiale diffuso in queste ore.