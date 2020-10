Si è concluso con la premiazione al lido di Latina, il premio Lido Green 2020.

Si tratta di un riconoscimento da consegnare all’attività economica più virtuosa del litorale. Una iniziativa ambientale promossa dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina in collaborazione con il Comune di Latina.

Presente alla premiazione, tra gli altri, Maria Grazia Ciolfi, consigliera con mandato del sindaco Damiano Coletta per la marina e promotrice del premio. “Ringrazio Abc e il direttore Silvio Ascoli, nonché il sindaco Coletta per aver condiviso immediatamente la mia proposta – dice la consigliera -, comprendendone subito l’importanza come strumento di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che è alla base della riduzione dei rifiuti che vengono immessi nell’ambiente”.

Un ringraziamento, da parte della Ciolfi, anche agli ispettori ambientali per l’ottimo lavoro svolto, che ha dimostrato come attraverso la formazione e l’informazione sia possibile ottenere il risultato prima di arrivare alle sanzioni.

“I dati della quantità di rifiuti differenziati – prosegue la delegata – ci dicono che c’è stato un incremento importante rispetto all’inizio della stagione ed è una vittoria di tutti. Sono sicura che dal prossimo anno l’impegno sarà ancora più sentito. Un ringraziamento speciale va chiaramente anche a tutti gli operatori balneari, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e che hanno risposto all’invito degli operatori ambientali: il risultato è quello di un gioco di squadra, anche relativamente al plastic free per le quali nel premio sono state fatte delle menzioni speciali”.

Tra i premi, anche un buono da spendere presso un vivaio di Latina, per abbellire e rendere ancora più green il proprio stabilimento.