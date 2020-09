Un vuoto incolmabile, lasciato tra i familiari ma soprattutto nei cuori dei tanti studenti che l’hanno conosciuta.

Si è spenta, infatti, la professoressa Simonetta Contento. E proprio la dirigente dell’Ic Pacifici Sezze-Bassiano, dove la Contento insegnava, ha voluto ricordarla con un commento postato sul sito della scuola.

“Esprimo, a nome mio e di tutta la comunità scolastica dell’IC Pacifici Sezze-Bassiano – dice Fiorella De Rossi – , sentite condoglianze alle figlie e ai familiari della prof.ssa Simonetta Contento che questa notte ci ha lasciato.

Non per facile retorica, ma posso affermare con assoluta sincerità che Simonetta è stata una grande Professoressa. Attenta e responsabile, è sempre riuscita ad instaurare efficaci rapporti interpersonali con i suoi studenti, ai quali non ha fatto mancare, negli anni della sua carriera scolastica, comprensione ed affetto, riuscendo a trasmettere il suo amore per l’arte.

Amata dai colleghi, con me in particolare ha sempre mantenuto un rapporto basato sulla stima reciproca e di assoluta educazione. Non dimenticherò le lunghe chiacchierate con lei, sempre piacevoli e arricchenti.

Oggi è il giorno del lutto, ma voglio ricordarla così”.