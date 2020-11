Pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi della Regione per la fornitura totale o parziale dei libri di testo e di sussidi didattici digitali per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2020/2021.

L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Sabaudia. Possono presentare domanda i genitori, chi esercita la potestà o lo studente se maggiorenne purché residenti nel territorio comunale, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore ad 15.493,71 euro.

Considerata la particolare situazione epidemiologica, è preferibile scaricare il modulo da compilare dal sito www.comune.sabaudia.lt.it (sezione notizie ed informazioni) oppure da quello della Regione Lazio, sezione diritto allo studio.

Resta comunque possibile ritirare il modello da compilare anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in piazza Verbania.

Alla domanda dovrà essere allegata: attestazione. Isee in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di certificazione con i requisiti di residenza e di frequenza presso un Istituto di istruzione secondaria di I e Il grado, copia del documento di identità e documentazione fiscale della spesa sostenuta (non saranno accettati gli scontrini fiscali). Sono acquistabili libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari, libri di narrativa consigliati dalle scuole e sussidi didattici quali programmi e sistemi operativi ad uso scolastico.

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 29 dicembre a mezzo posta con raccomandata A.R all’ indirizzo: Comune di Sabaudia – Settore III – Servizi ai cittadini – Piazza del Comune – 04016 Sabaudia (LT) indicando sulla busta la dicitura “Avviso fornitura libri di testo a.s. 2020/2021” o in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite mail agli indirizzi: comunesabaudia@legalmail.it o istruzione@comune.sabaudia.latina.it